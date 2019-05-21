شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بعد بيانات النمو الاقتصادي المفاجئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكية، وذلك بعد تحقيق بيانات إيجابية فاقت التوقعات بشأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وذكرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل نمواً بنسبة 0.5% في قراءته الحقيقية عن الربع السنوي الأول، بينما توقع محللون سابقا حدوث انكماش بنسبة 0.1%.



وأيضاً انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.9%.

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يأتي ذلك رغم تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حيث أقرت "جوجل" اليوم حظراً على بعض أنشطتها مع "هواوي".



هذا، وأشارت "جوجل" إلى أن هذه الخطوة تعد امتثالاً لقرار إدارة "ترامب" بمنع الشركات الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب اتهامات بالتحسس وتشكيل خطورة على الأمن القومي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.8، وسجل أعلى سعر عند 110.3 وأقل سعر عند 109.8.