شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع على نحو طفيف مع تصاعد النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف وسط استقرار الدولار بالإضافة إلى تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين مما دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



يأتي ذلك بعد قرار "جوجل" بفرض حظر على بعض الأنشطة مع "هواوي"، ويشمل ذلك وقف توافر نظام التشغيل "أندرويد" على حواسب وجولات تصنعها الشركة الصينية.

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وكشفت "جوجل" أنها بهذا القرار تمتثل للحظر الذي فرضته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على الشركات الأمريكية بوقف التعامل مع تكنولوجيا "هواوي" لمخاطرها على الأمن القومي للبلاد.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.04 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% وأغلقت عند 1277.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1278.8 دولار وأقل سعر عند 1273.3 دولار.