شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار وسط ترقب للرد الصيني على قرار "جوجل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بشكل سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي وصلت إلى حد النزاع بين شركات من البلدين.



وبعد إعلان "ترامب" زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% من 10%، ردت بكين بالإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران.



وقررت إدارة "ترامب" أيضا فرض حظر على الشركات الأمريكية بوقف استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية لما تراه من مخاطر على الأمن القومي.

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وعلقت وزارة الخارجية الصينية على ذلك بالتهديد بالرد على الإجراءات الأمريكية التي حظرت من خلالها أعمال "هواوي".



ولكن "جوجل" امتثلت اليوم لقرار إدارة "ترامب" حيث علقت بعض تعاملاتها مع الشركة الصينية، ومن بين ذلك إتاحة نظام التشغيل "أندرويد" على الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها "هواوي".



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.04 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.