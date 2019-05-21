شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه لكن الخام الأمريكي لا يزال أعلى 63 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم مدعومة بتصريحات وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، ولكنها قلصت مكاسبها في ظل احتدام الصراع التجاري بين واشنطن وبكين الأمر الذي يؤثر سلبياً على الطلب.



وصرح "الفالح" بأن هناك توافق داخل أروقة "اوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بضرورة خفض مخزونات الخام، وأيضا التدخل بإجراءات بمواجهة السوق التي وصفها بـ"الضعيفة".



من ناحية أخرى، زاد القلق بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد إعلان "جوجل" وقف بعض تعاملاتها وأنشطتها مع "هواوي" امتثالا لقرار البيت الأبيض.

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واكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن اقتصاد الصين لن يتجاوز أو يتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في عهده مشددا: "لن أسمح بذلك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 62.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.4 دولار.



واستقر "برنت" العالمي عند 72.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.4 دولار وأقل سعر عند 72.05 دولار.