شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي تزامناً مع انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع النفط بالإضافة إلى استمرار القلق من الحرب التجارية.



وبعد إعلان زيادة الرسوم الجمركية بشكل متبادل بين أمريكا والصين، تطور الأمر لدرجة فرض حظر على الشركات الأمريكية من التعامل مع "هواوي".



وردت "جوجل" بالفعل على هذا القرار حيث قررت وقف المعاملات مع "هواوي" من بينها حظر إتاحة تحديثات نظام التشغيل "أندرويد" على جوالات وحواسب الشركة الصينية.

Advertisements



من ناحية أخرى، ارتفع ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 63.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.2% إلى 72.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.4 دولار وأقل سعر عند 72.05 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7444، وسجل أعلى سعر عند 0.7458 وأقل سعر عند 0.7426.