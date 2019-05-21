شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يقود الأسهم الأمريكية للانخفاض في تعاملات اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في أولى جلسات الأسبوع الحالي متأثرة بالضغوط على القطاع التكنولوجي في أعقاب قرار "جوجل" بشأن تعليق بعض المعاملات مع "هواوي" الصينية.



وأعلنت "جوجل" اليوم أنها تنوي قطع العلاقة بين نظامها لتشغيل الجوالات والحواسب اللوحية و"هواوي" الأمر الذي سيؤثر على ملايين من مستخدمي اجهزة الشركة الصينية.

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ويأتي ذلك امتثالا لقرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بمنع الشركة الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" أو التعامل معها لمخاطرها على الأمن القومي واتهامات لها بالتجسس.



وردت "هواوي" بانها ستواصل دعم خدماتها لمستخدمي الجوالات والحواسب اللوحية حول العالم مشيرة إلى أنها ستوفر نظاما آمنا، وردت على "جوجل" بانها أسهمت في زيادة استخدام "اندرويد" حول العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 25707 نقاط، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 7724 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 2849 نقطة.