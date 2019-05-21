شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع مواصلاً خسائره لليوم الخامس على التوالي، وذلك بالتزامن مع احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة.



وبعد فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، أقرت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" فرض حظر على الشركات الأمريكية ومنعتها من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية.

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وامتثالاً لهذا القرار، أعلنت "جوجل" اليوم وقف بعض معاملاتها وأنشطتها مع "هواوي" من خلال عدم تزويد الشركة الصينية بخدمات وخواص بعينها، ولكن الشركة الأمريكية أكدت على أن مستخدمي جوالات "هواوي" سيتمكنون من الوصول إلى بعض الخدمات مثل متجر "جوجل بلاي" للتطبيقات.



ويخشى مستثمرون توسع قرار "ترامب" في ظل دراسة العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية وقف التعامل وتزويد تكنولوجيا أو حتى استخدمات تقنيات خاصة بـ"هواوي".



وفي ردة فعل على هذه الأنباء، هبطت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.72 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.75 دولار وأقل سعر عند 2.71 دولار.