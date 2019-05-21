شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على احتمالات تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على الاحتمالات القوية لتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية جديدة ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي.

وبحلول الساعة 12:07جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 72.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 72.29$ ،وسجل أعلى مستوي 73.38$ الأعلى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي ،وأدنى مستوي 72.23$.

فقدت عقود الخام الدولي"خام برنت" عند تسوية الجمعة نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من الخليج العربي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى أكبر منطقة إنتاجا للنفط فى العالم.

Advertisements

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الأحد إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين على استمرار اتفاق خفض المعروض العالمي.

تأتي تلك التصريحات بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" خلال نهاية الأسبوع فى المملكة العربية السعودية.

وينفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو المقبل ،بهدف خفض المخزونات العالمية ودعم الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا الشهر المقبل لدراسة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول تمديد اتفاق خفض المعروض لفترة زمنية جديدة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري.