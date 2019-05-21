شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد 5% مع تراجع سوق التشفير بقيادة البتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" 5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى سوق التشفير بقيادة البتكوين ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:52 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 247.50$ بانخفاض قدره 13.21$ بنسبة 5.1%،حيث سعر الافتتاح عند 260.71$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 260.75$ ،وأدنى سعر عند 245.78$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 11.7% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 281$ لكل وحدة ايثريوم.

وحقق الايثريوم ارتفاعا بحوالي 39% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير 2018 ، بفعل تسارع الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

تسارع الطلب بعد الإعلان عن تبني شركة سامسونج عملاق التكنولوجيا العالمي فى كوريا الجنوبية الدفع عن طريق شبكة الايثريوم.

Advertisements

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 246 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية الأسبوع الماضي إلى إجمالي 264 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب /أغسطس 2018 ، قبل أن تتراجع بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

تتراجع معظم العملات الكبرى فى سوق التشفير بقيادة البتكوين ،والذي تخلى من جديد عن التداول أعلى حاجز 8,000$ ،حيث تحتاج السوق فى الوقت الحالي إلى المزيد من الأخبار الإيجابية حتى تستمر فى الارتفاع لمستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

من ناحية أخرى ،أظهرت أحدث الأبحاث فى سوق التشفير، أن أكثر قليلا من 376 شخصا يمتلكون حوالي 33% من وحدات الايثريوم فى العالم ،والكثير من هؤلاء الأشخاص من حيتان التشفير ومن المؤسسين ،ويحتفظ هؤلاء بأصولهم فى محافظهم الخاصة وليس فى محافظ بورصات التشفير.

وأوضح أحد التقارير أيضا أن البنك المركزي الأوروبي ذكر أن العملات المشفرة ليس لها أي آثار على السياسة النقدية ،ولا أي تأثير مباشر فى الاقتصاد الحقيقي.