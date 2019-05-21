شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينزل من أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال ستة أيام ، لينزل من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع تقييم المستثمرين لتطورات الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.74نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.87 نقطة الأعلى من 26 نيسان/أبريل الماضي.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر شباط/فبراير الماضي ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر بالعالم.

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قفز مؤشر جامعة ميتشيغان لقياس معنويات المستهلكين بنسبة 5.3% فى أيار/مايو الجاري إلى 102.4 نقطة ،والتي تعد أعلى قراءة للمؤشر منذ عام 2004 ،وتوقع الخبراء قراءة عند 97.8 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة 97.2 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث يواجه اليورو ضعفا فى الأساسيات الاقتصادية فى أوروبا والمخاوف السياسية فى إيطاليا ،والجنيه الإسترليني تحت وطأة احتمالات انفصال بريطانيا الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي ، وعملات كندا واستراليا ونيوزلندا تحت ضغط احتمالات قيام البنوك المركزية هناك بخفض معدلات الفائدة.

توقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،مع تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الرقابة على شركات التكنولوجيا الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث أوقفت شركة جوجل الأمريكية بعض الأعمال مع شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني.