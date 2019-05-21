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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل هبوط أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن نطاق محدود من التعاملات عند أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، حيث تواجه الأسعار ضغط سلبا جراء هبوط أسعار النحاس بالسوق العالمي ، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.
تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 14.40 $ للأوقية من مستوى الافتتاح 14.39 $،وسجلت أعلى مستوي 14.34$ ، وأدنى 14.38 $.
فقدت أسعار الفضة يوم الجمعة نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 14.37$ للأوقية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
وعلى مدار الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.8% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
انخفضت أسعار النحاس يوم الاثنين بنسبة 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتقود هبوط معظم أسعار المعادن الصناعية ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويضغط أيضا على أسعار الفضة ضعف مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، على الرغم من هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية فى أوروبا والصين والولايات المتحدة.
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