شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل توقف المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بفعل توقف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة مع استمرار تشديد الإدارة الأمريكية الرقابة على شركات التكنولوجيا الصينية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى حوالي أسبوعين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.7% ، تحت ضغط التداعيات العالمية المتزايدة لشركات التكنولوجيا الصينية.

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توقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خاصة بعد الرقابة المكثفة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على شركات التكنولوجيا الصينية بالأخص شركة هواوي.

أوقفت شركة جوجل الأمريكية بعض الأعمال مع شركة هواوي عملاق التكنولوجيا والاتصالات فى الصين ،وانخفض سهم شركة صناعة الرقائق الألمانية انفينيون بحوالي 3.5% بعد تقارير بأن الشركة أوقفت شحنات معلقة إلى هواوي الصينية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.2% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.7%.