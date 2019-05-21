شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،ليسجل نفط خام برنت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، والخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي حول توافق تحالف أوبك بلس على استمرار اتفاق خفض المعروض العالمي.

بحلول الساعة 09:40بتوقيت جرينتش صعد خام برنت إلى مستوي 72.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 72.29$ ،وسجل أعلى مستوي 73.38$ الأعلى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي ،وأدنى مستوي 72.29$.

وارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.94 $ ، وسجل أعلى مستوي 63.78$ الأعلى منذ الأول من أيار/مايو الجاري ،وأدنى مستوي 62.87$.

فقدت عقود خام برنت عند تسوية الجمعة نسبة 0.9% ،وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

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وعلى مدار الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الأحد إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين على استمرار اتفاق خفض المعروض العالمي.

تأتي تلك التصريحات بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" خلال نهاية الأسبوع فى المملكة العربية السعودية.

وينفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو المقبل ،بهدف خفض المخزونات العالمية ودعم الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا الشهر المقبل لدراسة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول تمديد اتفاق خفض المعروض لفترة زمنية جديدة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري.