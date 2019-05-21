شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.816 درهم، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 0.77 درهم، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 0.77 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 0.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط