شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاهه هابط على المدى القصير، حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 4.89 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ الأسبوع الماضي، وقد سجل السهم ارتفاعا خلال جلسة امس بلغ 4.94 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 4.95 درهم، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 8.78 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط