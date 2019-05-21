شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.99 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 1.05 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 0.94 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.00 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط