شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.279 درهم، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 0.253 درهم، مقتربا بذلك من سعر الفتح وهو 0.256 درهم، ويقترب السهم حاليا من مستوى الدعم 0.24 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.2 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط