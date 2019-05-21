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شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة مسجلا انخفاض تاريخي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.41 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.43 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.49 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك تتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.25 درهم. شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.55 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.36 وبين مستوى المقاومة هو 1.54 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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