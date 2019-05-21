شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 5.05 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5.04 درهم، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4.92 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.07 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط