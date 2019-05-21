شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يكتسي باللون الأخضر -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.69 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 2.65 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، كما يقترب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 2.85 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.67 وبين مستوى المقاومة هو 2.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد