شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.65 درهم، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 1.62 درهم، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط