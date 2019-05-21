- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من الثبات فوق أرضية الدعم 163.00 وارتد صعوداً ليستأنف المسار الصاعد من جديد، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليضيف مزيد من التأكيد على استمرار الميل الصاعد المقترح، والذي يستهدف مستوى 200.00 كمحطة رئيسية تالية.
نشير إلى أن كسر 163.00 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 163.00 والمقاومة 200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الداش كوين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.