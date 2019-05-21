شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من الثبات فوق أرضية الدعم 163.00 وارتد صعوداً ليستأنف المسار الصاعد من جديد، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليضيف مزيد من التأكيد على استمرار الميل الصاعد المقترح، والذي يستهدف مستوى 200.00 كمحطة رئيسية تالية.

نشير إلى أن كسر 163.00 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 163.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد