شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يرتكز على الدعم – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر اللايتكوين دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 99.06 ثم 107.00.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 86.13 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد