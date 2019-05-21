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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ضمن نموذج استمراري – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداول سعر الإيثريوم الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن اختراق 263.25 سيشكّل حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 300.00.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 225.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 280.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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