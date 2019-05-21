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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البتكوين تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 7628.00 في الجلسات الماضية، ليتحرك فوق حاجز 8000.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.
أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 8329.00 وتمتد إلى 8800.00 بعد اختراق المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الثبات فوق مستوى 7628.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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