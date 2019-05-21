شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 1.0128 في الجلسات الماضية، ليبدأ الضغط على دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 1.0070 لكسره وفتح الطريق أمام استهداف مستوى 0.9940 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.0128 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0000 والمقاومة 1.0130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط