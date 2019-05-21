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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختبار مستوى 0.6945 ويستقر دونه حتى الآن، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بالاعتماد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار التوجه نحو مستوى 0.6800 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6945
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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