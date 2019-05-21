شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر عقود خام برنت بشكل جيد على المتوسط المتحرك 50 ويبدأ بتقديم محاولات إيجابية الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه بتخطي حاجز 73.20 لتأكيد الاندفاع نحو 75.60 على المدى القريب.

الثبات فوق 71.70 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مستويات 70.45 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد