شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى الدعم المحوري 62.40 وارتد صعوداً من هناك، ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تتواجد الآن عند 63.95، بانتظار اختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة استمرار الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تستهدف مستوى 65.00 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر 62.40 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 61.25 – 60.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد