الفضة تفقد العزم – تحليل - 21-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب في مسار جانبي وضيق منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليصل إلى مستويات التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.
هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 13.93، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 14.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.15 والمقاومة 14.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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