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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر التأكيد – تحليل - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من كسر مستوى 1275.30، ليبقى السعر عالقاً بين الدعم المذكور والمقاومة 1285.00، والتي تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط وزيارة مستوى 1253.20 كمحطة رئيسية تالية، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب تبدأ عند 1302.60 ثم 1320.00 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1265.00 والمقاومة 1290.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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