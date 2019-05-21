«المركزي» الألماني: الاقتصاد قد لا يحافظ على وتيرة النمو بالربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الألماني، أمس، إن من المرجح أن يفقد اقتصاد ألمانيا بعض الزخم في الربع الثاني من العام؛ بعدما حقق نمواً قوياً في الأشهر الثلاثة الأولى.

وعاد الاقتصاد الألماني المتباطئ إلى النمو في الربع الأول مع ارتفاع إنفاق المستهلكين، وزيادة نشاط البناء بدعم من طقس شتوي معتدل؛ لكن الأفق مازال ملبداً بالغيوم؛ بفعل النزاعات التجارية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، و0.7% على أساس سنوي، بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، حسبما أظهرت أرقام أولية من مكتب الإحصاءات.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري، إن انتعاش الربع الأول جاء بفضل «عدة عوامل خاصة»، وهو ما يعني أن الاقتصاد سيكافح للمحافظة على وتيرة نموه في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وأضاف: إن صناعة السيارات الألمانية تواجه طلباً ضعيفاً من الخارج، وأن من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات العالمية مزيداً من الهبوط هذا العام، بعدما سجلت أول انخفاض لها منذ الأزمة المالية في 2008. (رويترز)