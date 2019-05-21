«العربية للسيارات» تقدم عروض القيمة المضافة على «إنفينيتي» المعتمدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقدم العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي، لعملائها خلال شهر رمضان المبارك عروض القيمة المضافة عند شرائهم لإحدى سياراتها المعتمدة من طراز «إنفينيتي».وتقدم العروض الرمضانية للعملاء وفورات إضافية مع الاطمئنان لخضوع جميع تلك السيارات لفحوص جودة صارمة تشمل 190 نقطة. وتعتبر سيارات «إنفينيتي» المعتمدة بحكم الجديدة لأن عمرها لا يتجاوز 5 سنوات. ويحصل عملاء سيارات «إنفينيتي» المعتمدة على قيمة إضافية تتمثل في الضمان الذهبي الحصري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو 100 ألف كيلومتر

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