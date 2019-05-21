الحذر يلجم شهية المستثمرين عن الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

سيطر الحذر والترقب على تعاملات الأسهم المحلية في جلسة أمس، في ظل مشتريات انتقائية لم تشفع لمؤشر سوق دبي بالصعود، مع إغلاقه متراجعاً 0.25%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند إغلاقه السابق بدعم من «أبوظبي الأول».

جاء هذا الحذر في ظل تواضع مشتريات الأجانب (غير العرب) في دبي لليوم الثاني على التوالي، والتي بلغت 13.6 مليون كمحصلة شراء فقط، على عكس سوق أبوظبي الذي اتجه فيه الأجانب نحو البيع ب25.78 مليون درهم كمحصلة بيع.

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين 318.7 مليون درهم، منها 135.7 مليون درهم في دبي، و183 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 167.17 مليون سهم، توزعت بواقع 118.97 مليون سهم في دبي، و48.2 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة. جاء ذلك من خلال 5233 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2513.22 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار، والبنوك، والخدمات، والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.56% بعد تراجع «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.89%، و«أرابتك» 2.08%، و«داماك» 0.34%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.38% نتيجة نزول سهم «دبي الإسلامي» 0.2%، و«دبي التجاري» 8.85%، أمام استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 1.16% مدعوماً بمكاسب «دبي للاستثمار» 1.68%، و«شعاع كابيتال» نحو 1%.

كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.68% بفعل ارتفاع سهم «العربية للطيران» 1.22%، و«الخليج للملاحة» 3.1%.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي عند إغلاقه السابق 4732.94 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والصناعة فقط.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.39% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.58%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.46%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 0.83%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 2.32% بعد انخفاض سهم «الدار» 2.37%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.71%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.39% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة بنسبة أكثر من 1% نتيجة تراجع «دانة غاز» 0.68%، و«طاقة» 6.84%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 20.15 مليون درهم، مغلقاً عند 4.11 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 16.3 مليون درهم، ليغلق عند 4.89 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة ب16 مليون درهم، وارتفع بنسبة 3.9% إلى 0.826 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 66 مليون درهم، مغلقاً عند 13.88 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 50.23 مليون درهم، وأغلق عند 0.83 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 20.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15.44 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي سهم «تكافل الإمارات»، وارتفع بنسبة 10.14% وأغلق عند 1.52 درهم، وسجل سهم «دبي التجاري» التراجع الأكثر بنسبة 8.85% مغلقاً عند 3.4 درهم.

وسجل سهم «سوداتيل» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 5.41% مغلقاً عند 0.39 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «الهلال الأخضر للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 0.41 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و20.86 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.14 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و10.38 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، امس، على أسهم شركات سلامة للتأمين والاتحاد العقارية وإعمار العقارية وأرامكس، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول»، و«جي إف إتش»، و«دبي الإسلامي».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، ما بين توجه شرائي في سوق دبي بصافي استثمار بلغ نحو 6 ملايين درهم محصلة شراء، وتوجه بيعي في سوق دبي بصافي استثمار قرب مليوني درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار 6 ملايين كمحصلة بيع، وتوجه شرائي بأبوظبي بمليوني درهم كمحصلة شراء.