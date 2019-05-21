«دانة غاز» تضيف أسهم برنامج تحفيز الموظفين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة دانة غاز عن تعديل النظام الأساسي الخاص بزيادة رأس المال، من 6.976 مليار درهم، إلى 6.995 مليار درهم، عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين بعدد 18.749 مليون سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس القيمة الجديدة لرأس المال.

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