انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجات التحويلية بالربع الرابع

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وصل متوسط الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في الإمارات خلال العام الماضي 2018 إلى 93.54 نقطة بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

واستهل الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية في الربع الأول 2018 عند 91.25 نقطة، وارتفع في الربع الثاني إلى 94.11 نقطة، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 96.10 نقطة في الربع الثالث، في حين انخفض في الربع الأخير إلى 92.69 نقطة.

على صعيد القطاعات الصناعية، فقد وصل متوسط أسعار المنتجات الغذائية في الدولة إلى 93.98 نقطة، وسجلت المشروبات 105.02 نقطة، ومنتجات التبغ 11.17 نقطة، والمنسوجات 96.03 نقطة، والملبوسات 88.32 نقطة، والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 91.99 نقطة، وصنع الأخشاب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر 92.87 نقطة، وصنع الورق ومنتجاته 98.19 نقطة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 93.78 نقطة، ومنتجات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 88.31 نقطة، والمواد الكيميائية ومنتجاتها 79.46 نقطة، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية 100 نقطة، ومنتجات المطاط واللدائن 91.49، والمعادن اللافلزية الأخرى 100.62 نقطة.

والفلزات القاعدية 99.57 نقطة، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 114.55 نقطة، وصنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية 98.54 نقطة، والمعدات الكهربائية 96.26 نقطة، وصنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 109.75 نقطة، وصنع المركبات ذات المحركات والمركبات ذات المقطورة ونصف المقطورة 105.55 نقطة، ومعدات النقل الأخرى 23.67 نقطة، وصنع الأثاث 101.73 نقطة، والصناعات التحويلية الأخرى 111.83 نقطة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات 96.38 نقطة.