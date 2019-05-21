«أدنوك للتوزيع» تُسرّع عمليات التوسع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشف المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع عن خطة الشركة التشغيلية التي شملت خفض الكلفة التشغيلية بقيمة 180.5 مليون درهم خلال العام 2018، من خلال برنامج خفض التكاليف، وهو برنامج من شأنه أن يسهم في تحقيق هوامش تشغيلية أعلى، حيث يستهدف تقليل النفقات وتحقيق توفير إضافي بقيمة 370 مليوناً إلى 550 مليون درهم حتى 2023.

وأكد الراشدي، في حديث ل«الخليج» خلال حفل سحور أقامته «أدنوك للتوزيع» للإعلامين في أبوظبي، نجاح الشركة في تنفيذ الوعود التي التزمت بها أثناء الطرح الأولي لأسهمها، بما في ذلك تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% على أساس سنوي، لترتفع من 2.2 مليار درهم في 2017 إلى 2.7 مليار درهم في 2018.

قال الراشدي: «تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة للنمو، حيث تستهدف تحقيق مستوى من الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء يزيد على 3.67 مليار درهم بحلول 2023».

وأضاف: «نتائج الشركة للربع الأول من العام الحالي أشارت بوضوح إلى استمرارها في مسارها لتحقيق النمو المتواصل خلال العام الحالي. فقد سجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 733 مليون درهم، مقارنة مع 617 مليون درهم في الربع الأول من 2018. كما ارتفع صافي الربح للربع الأول من العام الحالي بنسبة 29.6% إلى 578 مليون درهم، مقارنة مع 446 مليون درهم خلال الربع الأول من 2018، وقد تحقق ذلك على الرغم من انخفاض كميات مبيعات الوقود بنسبة 4.3%، مقارنة بالربع الأول من 2018».

ومن ضمن خطة الشركة رفع مستوى الكفاءة والانتقال بكفاءة الأداء إلى مستويات أفضل. وقال الراشدي إن خطة الشركة تهدف لدفع عمليات النمو إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالوقود وغير الوقود، من خلال تسريع إجراءات التوسع في دولة الإمارات بشكل عام وخصوصاً في دبي، حيث تخطط الشركة لافتتاح 10 محطات جديدة على الأقل خلال العام الحالي، وافتتاح عدد مماثل سنوياً حتى العام 2023.

وقال إن الشركة تخطط لافتتاح 75 محطة جديدة لغاية عام 2023 في دبي، مشيراً إلى قيام الشركة بضخ استثمارات ضخمة لبناء هذا المحطات الجديدة، دون الكشف عن حجم هذه الاستثمارات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة ستقوم بافتتاح 3 محطات جديدة لها تدار بشكل كامل من قبل «أدنوك للتوزيع» في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى وجود محطتين للشركة حالياً في السعودية تدار بطريقة التعهيد من قبل شركاء استراتيجيين.

وتوقع الراشدي استمرار قطاع غير الوقود في المساهمة في ربحية الشركة من خلال برنامج إعادة تنشيط المتاجر، وافتتاح المزيد من متاجر العلامة التجارية «جيان» للخدمة السريعة، إضافة إلى فروع «مقهى الواحة» التي تقدم منتجات القهوة والمخبوزات. وتجدر الإشارة إلى أن عدد محطات الوقود في دولة الإمارات وصل إلى 381 محطة، وبلغ عدد متاجر التجزئة 260 متجراً كما في 7 مايو/أيار 2019.