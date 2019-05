«اتصالات» توفّر النسخة الرقمية من «إكس بوكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت «اتصالات» عن إطلاقها الحصري للنسخة الرقمية من جهاز الألعاب الشهير (Xbox One S)، المتوفر حالياً في جميع متاجرها في دولة الإمارات.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة «اتصالات»: «إننا سعداء بهذا التعاون الجديد مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق الإصدار الرقمي من (Xbox One S) لعملائنا في دولة الإمارات»، لافتاً إلى «إمكانية الحصول عليه عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة لمدة 12، أو 18، أو 24 شهراً، ما يجعله في متناول الجميع».

وتأتي النسخة الرقمية من جهاز (Xbox One S) خالية من الأقراص المدمجة تماماً، وتتضمن 3 ألعاب مجانية، علاوةً على إمكانية إنشاء مكتبة ألعاب مفضلة والوصول إليها من أي مكان عبر المنصة السحابية لمايكروسوفت.