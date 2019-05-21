«سيدات أعمال أبوظبي» يقدم تجربة الإمارات في دعم المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، قد حققت العديد من الإنجازات في إطار التمكين، لتتجاوز مرحلة التمكين إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة، جاء ذلك خلال كلمتها وعرضها التقديمي في القمة الخامسة لتمكين المرأة التي أقيمت في القاهرة.

وقالت الرميثي إن رحلة تمكين المرأة الإماراتية بدأت قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات في عام 1971م على يد المغفور له، بإذن الله، مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال دعم تعليم المرأة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، وتوفر احتياجاتها، وتدعم تمكينها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، وسار على هذا النهج قادة دولة الإمارات، صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضافت: «لقد قادت مشروع تمكين المرأة في دولة الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، منذ التأسيس، وأطلقت سموها في 8 مارس/‏ آذار عام 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021. وتوفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.

وحول ورشة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النهوض بها في الإدارات العملية، قدمت مريم الرميثي، ورقة عمل حول تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تمكين المرأة الإماراتية في المناصب الإدارية، وأشارت الرميثي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز تواجد النساء في مجالس الإدارة، والمناصب التنفيذية.

وقالت الرميثي إن دولة الإمارات هي أول بلد عربي، والثاني على مستوى العالم، في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية، وتوفير فرص متساوية للمرأة للمشاركة في مختلف ميادين العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، منوهة بأن هيئة الأوراق المالية والسلع في إبريل/‏ نيسان 2018 أصدرت ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي تفرض من خلاله على الشركات عند تشكيل مجلس الإدارة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن «20 في المائة» من تشكيل مجلس الإدارة، كما أن وزارة الاقتصاد تدرس سبل تعزيز تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية، ورفع نسب تمثيلها في مجالس إدارات الشركات، وتحديداً في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت السيدات المشاركات في القمة الخامسة لتمكين المرأة بالقاهرة، والمشاركات في المؤتمر الإفريقي الثاني عشر لسيدات الأعمال، الذي نظم خلال القمة، بتجربة المرأة الإماراتية الرائدة في مجال تحقيق الإنجازات والنجاحات في شتى الميادين، وعلى جميع المستويات، كما أشادت المشاركات اللاتي تجاوز عددهن 100 سيدة قيادية يمثلن معظم الدول الإفريقية والعربية، بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في ما حققته من تمكين المرأة الاقتصادي، من خلال التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتعليم والتدريب، والوصول إلى مراكز تنمية الأعمال والحاضنات، والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء الشابات ومشاريع النساء الشابات كمبتكرات للمهن.