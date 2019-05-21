تراجع صافي أرباح أكبر ثلاث شركات يابانية لتوزيع النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أكبر ثلاث شركات يابانية لتوزيع النفط انخفاضاً في صافي الأرباح للسنة المالية 2018 التي انتهت في مارس/‏آذار الماضي.

وعلى الرغم من أن الشركات الثلاث «جي إكس تي جي القابضة، وإيديمتسو كوسان، وكوزمو إينيرجي القابضة» حققت ارتفاعاً في حجم المبيعات بفضل ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام، فإن أرباحها الصافية تراجعت بسبب انخفاض تقييم مخزون النفط الخام الذي عكس تقلبات السوق.

وارتفعت مبيعات شركة إيديميتسو بنسبة 18.6% عن العام السابق لتصل إلى 4 تريليونات و425 ملياراً، و144 مليون ين (40.2 مليار دولار)، كما ارتفعت مبيعات شركة جي إكس تي جي بنسبة 8% إلى 11 تريليوناً و129 ملياراً، و630 مليون ين (101.2 مليار دولار)، مدعومة بنمو أعمال تطوير النفط.

كما ارتفعت مبيعات شركة كوزمو بنسبة 9.8% إلى تريليونين و770 ملياراً، و365 مليون ين (25.2 مليار دولار).

وانخفض صافي الربح لدى شركة جي إكس تي جي بنسبة 10.9% إلى 322 ملياراً و319 مليون ين (2.9 مليار دولار)، وبنسبة 49.8% إلى 81 ملياراً و450 مليون ين (740 مليون دولار) لدى شركة إيديميتسو وانخفض بنسبة 27% إلى 53 ملياراً و132 مليون ين (483 مليون دولار) لدى شركة كوزمو.