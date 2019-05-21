توقعات بنمو الطلب على «بيوت العطلات» خلال «إكسبو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



شهدت دبي في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لنظام بيوت العطلات الذي يمنح الزوار خيارات إضافية بالحصول على غرف أو شقق أو فلل للإقامة بأسعار تنافس المنشآت الفندقية، كما أنها أصبحت خياراً جديداً أمام ملاك الوحدات السكنية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل أكبر على إيجارات «بيوت العطلات» خلال معرض إكسبو 2020 دبي، خاصة مع توافد ملايين الزوار من العالم لحضور هذا الحدث العالمي.

وعلى الرغم من حداثة هذا النظام النسبي في دبي، فإن المدينة حلت في فترة قصيرة من الزمن، ضمن مراكز متقدمة في قائمة المدن السياحية العالمية التي توفر خدمات بيوت العطلات.

وتعتبر بيوت العطلات واحدة من الخدمات المتنوّعة التي تنص عليها اللوائح الحكومية في دبي، بغية تقديم خيارات إقامة عديدة لزوار الإمارة، بعد أن تمت إتاحة الفرصة لمالكي المنازل لتقديم طلب الحصول على رخصة لتأجير عقاراتهم، وشهد هذا القطاع نمواً كبيراً على مستوى الإمارة. وترى «دبي للسياحة» أن التنظيم وتشريع القوانين من شأنهما أن يسهما بشكل فعّال في زيادة معدلات التنافس والشفافية والأمان ورفع مستوى الخدمات.



وحدة كاملة

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ويُعرَّف «بيت العطلات» بأنه مسكن مفروش يتم استئجاره كوحدة كاملة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي، بما في ذلك مجموعة من الخدمات مثل المياه الكهرباء والإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقد يُسمح باستخدام «بيت العطلات» في جميع أنحاء دبي بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمجتمعات العقارية وفقاً لما تحدده دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وقد يكون «بيت العطلات» شقة في مبنى سكني أو متعدد الاستخدامات، أو منزل مستقل أو فيلّا مستقلة، ولكن يجب أن يكون وحدة كاملة وليس جزءاً من الوحدة.

وتخضع الإقامات في «بيوت العطلات» أيضاً للدرهم السياحي الذي تتقاضه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن كل ليلة إقامة في المنشآت الفندقية بمختلف أنواعها، ويدفع 15 درهماً كدرهم سياحي عن بيوت العطلات «ديلوكس»، و10 دراهم عن كل ليلة في بيوت العطلات «السياحي»، أما الإقامات الطويلة، فتخضع للدرهم السياحي لأول 30 ليلة متواصلة.

ومن المواقع الشهيرة على مستوى العالم التي دخلت مدينة دبي، «اير بي إن بي»، الموقع الإلكتروني العالمي المتخصص في مجال تأجير واستئجار الوحدات السكنية للضيافة.

وتصاعد وتيرة أنشطة «بيوت العطلات»، بعد صدور مجموعة من اللوائح والتشريعات التنظيمية خلال 2016 المتعلقة ب«بيوت العطلات» التي تبسّط إجراءات المؤجرين والملاّك الراغبين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح.

وتعاونت «دبي للسياحة» مع الموقع، لتعزيز التعاون بين الطرفين، إضافة إلى تحسين وتنويع خيارات قضاء العطلات في الإمارة، وتعزيز التنافس، وإيجاد قطاع لقضاء العطلات يتسم بالأمان والشفافية.



ديناميكية دبي



وبحسب تقرير صادر عن «تشيسترتنس» هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تنامي الطلب على العقارات عبر الإنترنت، لعل أبرزها الحيوية والديناميكية التي تتميز بها دبي باعتبارها وجهة سياحية عالمية، حيث يبحث المسافرون بشكل متزايد عن تجارب العطلات الشخصية الموثوق بها، والتي توفرها «إير بي إن بي» من خلال التفاعل معهم وبأسعار تنافسية.

ولغاية عام 2017، بلغ عدد الوحدات السكنية المدرجة ضمن قائمة المساكن المتاحة للإيجار والمسجلة على موقع «أير بي إن بي» في الإمارات 6700 وحدة. ومع اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وإلى جانب توقعات ارتفاع عدد الزائرين إلى 20 مليون زائر، من المتوقع ازدياد عدد التجارب والمساكن المدرجة لدينا والمتاحة للإيجار بشكل كبير لتلبية طلب السياح على خيارات الإقامة والتجارب المحلية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن نشهد نمواً في عدد الأفراد من أصحاب المنازل ومديري العقارات الذين يستخدمون منصتنا لتسجيل إعلاناتهم وعروضهم.

وحدد التقرير عدداً من المناطق الحيوية في دبي مثل داون تاون دبي ونخلة جميرا ومرسى دبي ومدينة دبي للإعلام 2، ومنطقة البرشاء باعتبارها أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على إيجارات بيوت العطلات، بمعدل إيجار يومي يبلغ 241 دولاراً أمريكياً، و359 دولاراً، و218 دولاراً، 129 دولاراً،و188 دولاراً على التوالي.