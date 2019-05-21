إطلاق «مكاسب» للاستثمارات العقارية في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن كل من مصرف عجمان، وبنك رسملة الاستثماري المحدود «رسملة»، عن إطلاق شركة «مكاسب للاستثمارات العقارية الخاصة المحدودة» ومقرها سوق أبوظبي العالمي.

وأسفرت أول صفقة تم عقدها بموجب الشركة عن الاستحواذ على محفظة متميزة بعوائد مجزية من الأصول اللوجستية والسكنية في دولة الإمارات مقابل سعر شراء صاف بلغ 327 مليون درهم. وتمتد هذه الأصول على مساحة مشيّدة إجمالية قدرها 700,000 قدم مربعة تقريباً (المساحة المبنية)، وتتألف من 91 مستودعاً بموقع استراتيجي في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى10 مبان سكنية في منطقة حيوية بالجرف- عجمان. وقد تم تمويل هذا الاستثمار من خلال مزيج من حقوق رأس المال والتسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبمشاركة مصرف عجمان كمستثمر استراتيجي وممول وحيد.

ويقدم هذا الاستثمار ضماناً لرأس المال المستثمر وكذلك فرص سيولة فريدة من نوعها للمستثمرين من خلال تعهد بشراء الأسهم على مدى فترة الاستثمار البالغة 5 سنوات. كما من المتوقع أن يقدم الاستثمار عائداً يتراوح بين 6-7% سنوياً للمستثمرين.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع رسملة لطرح حلول استثمارية مبتكرة وفريدة من نوعها لصالح المستثمرين. وسنواصل تلبية رغبات المستثمرين في امتلاك أصول ذات مداخيل وعوائد ثابتة مع حماية رأس المال، وهذه الصفقة خير مثال على الاستراتيجية والرؤية التي يتبناها مصرف عجمان وفي الوقت ذاته تدل على مساهمتنا في تعزيز الحيوية التي تتسم بها إمارة عجمان واقتصاد دولة الإمارات على نحو أوسع.»

وقال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رسملة»: «هذه الصفقة خير دليل على علاقتنا القوية والمتميزة مع مصرف عجمان، كما تدل على ثقتنا المطلقة باقتصاد دولة الإمارات. وتماشياً مع مهمة الشركة، عملنا بشكل وثيق مع مصرف عجمان على هيكلة وإطلاق منتجات مبتكرة لمستثمري الإمارات من خلال الاستفادة لأول مرة من منصة سوق أبوظبي العالمي.»

وصرح هاني صبري، النائب الأول للرئيس- رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مصرف عجمان قائلاً: «سيسهم تعاوننا مع رسملة في تزويدنا بمجموعة معززة من الإمكانيات علاوة على كونه جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو التي تعود بالفائدة على عملائنا.»