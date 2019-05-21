شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإحصاء»: انخفاض أسعار الأغذية خلال الأسبوع الثاني من رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء»، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.01% خلال الأسبوع الثاني من رمضان 1440 مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.18%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 0.17%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار: مجموعة اللحوم بنسبة 1.83%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.67%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.52%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.40%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.10%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.09%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.07%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 0.03%.

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