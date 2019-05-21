«تو سيزنز» الإماراتية تعتزم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة

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كشف فريدي فريد، المدير الإداري لشركة «تو سيزنز» الإماراتية، أن الشركة تعتزم افتتاح 3 فنادق جديدة خلال المرحلة المقبلة حتى 2022، بعد إطلاق الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق مؤخراً.

وأوضح أن الشركة تعمل على افتتاح فندق توسيزنز في البرشاء بحلول 2021 الذي يوفر نحو 188 غرفة فندقية، كما من المتوقع افتتاح منتج وسبا «نيو سيزنز» في مدينة الدخلة في المغرب بنحو 120 غرفة وجناحاً فاخراً، إضافة إلى 24 فيلا، ومن المتوقع افتتاح المنتجع بحلول 2022، كما من المتوقع افتتاح فندق بوتيك «نيوسيزنز» في الرباط بالمغرب بحلول 2022 الذي يوفر 24 وحدة وجناحاً راقياً.

وأعلنت شركة الغيث القابضة سابقاً عن ذراع جديدة لها في قطاع الضيافة تحت تحت إدارة شركة «تو سيزنز» لإدارة الفنادق، إذ تمثل علامة «سيزنز» التجارية فنادق فاخرة، وتضمن للضيوف إقامة راقية، وخدمات ممتازة، وأجواء مميزة.

ولفت إلى أن الشركة تركز بشكل كبير على التوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، موضحاً أنه سيتم وضع علامة «تو سيزنز» على الفنادق في دولة الإمارات، أما الفنادق في السوق الخارجي فسوف تكون تحت علامة «نيو سيزنز».

وأكد أن السوق يشهد حالة من الاستقرار والثابت، مع محافظة الإشغال الفندقي على مستوياته، إلا أن هنالك تراجعاً في أسعار الغرف الفندقية والعوائد أيضاً، بسبب الضغوط من المنافسة بين الفنادق وزيادة المعروض.

ولفت إلى أن زيادة المعروض ترافقه زيادة في تدفقات الزوار ما يعني ثبات، أو زيادة الإشغال الفندقي، موضحاً أن الربع الأخير من العام الجاري أن سوف يسجل أداءً أفضل، خاصة مع الاقتراب من معرض إكسبو 2020 دبي.