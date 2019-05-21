إعادة تدوير مخلفات مصاهر «الإمارات للألمنيوم» في الطويلة

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أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن بدء تشغيل منشأة جديدة لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات المصاهر بتكلفة 15 مليون درهم في خطوة بارزة لإحراز التقدم في إعادة تدوير النفايات الصناعية.

وتعد المخلفات الناجمة عن مصاهر الألمنيوم، وهي المواد المستهلكة التي يتم استخدامها في تبطين خلايا الاختزال في مرحلة صهر الألمنيوم، من أبرز مصادر النفايات في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم. وسوف تُستخدم المنشأة في معالجة هذه المخلفات لتجهيزها للاستخدام من قبل شركات الأسمنت في دولة الإمارات كمواد خام بديلة. وتعكس المنشأة الجديدة التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الدائم بخفض معدل النفايات الصناعية، وإعادة استخدامها.

وتعمل «الإمارات العالمية للألمنيوم» مع شركات الأسمنت الإماراتية منذ عام 2010 على تطوير إمكانية إحلال مخلفات المصاهر محل بعض أنواع الوقود والمواد المقاومة للصهر اللازمة في تصنيع الأسمنت. ففي العام الماضي، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد شركات الأسمنت بأكثر من 41000 طن من مخلفات المصاهر لاستخدامها كوقود بديل، ومواد خام، ما أدى الى تقليل المخزونات من السنوات السابقة، وجعل الشركة رائدة عالمياً في إعادة استخدام هذه النفايات الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، ينجم عن صناعة الألمنيوم أكثر من مليون طن من مخلفات المصاهر سنوياً، وفقاً لخبراء الصناعة، ويتم الاحتفاظ بالكثير منها إلى أجلٍ غير مسمى من دون استخدام اقتصادي يُذكر.

تقع المنشأة الجديدة للمعالجة وإعادة التدوير في مقر الطويلة التابع للإمارات العالمية للألمنيوم، وتعد المنشأة الأكبر في منطقة الخليج.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل مخلفات المصاهر تحدياً لصناعة الألمنيوم على الصعيد العالمي. ولكن في خلال عقدٍ، استطعنا في الإمارات العالمية للألمنيوم تحويل هذه النفايات إلى قيمة اقتصادية داخل الدولة. ويسعدني أن تمتلك الشركة اليوم البنية التحتية الخاصة بها لتحويل مخلفات المصاهر إلى مواد خام مفيدة في مجال الصناعة لتأمين هذا الحل، وإنجاح شراكاتنا مع شركات الأسمنت الإماراتية على المدى الطويل».

الجدير بالذكر أن الإمارات العالمية للألمنيوم عملت من قبل مع جهات خارجية متخصصة لمعالجة مخلفات المصاهر قبل توريدها إلى شركات الأسمنت، الأمر الذي أدى إلى زيادة مسافات النقل وتكاليف المعالجة.

وتورّد الإمارات العالمية للألمنيوم معظم مخلفات الكربون التي تعد من المواد الثانوية الأخرى الأساسية الناتجة عن صهر الألمنيوم، إلى شركات الأسمنت لاستخدامها كوقود.

وإضافة إلى ذلك، ترسل الشركة بعض مخلفات المعادن لمعالجتها لاسترجاع الألمنيوم.