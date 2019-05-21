دبي تستضيف الفائزين الـ 40 في مسابقة «كن ضيفي» صيفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستضيف دبي خلال موسم الصيف الحالي 40 زائراً دولياً؛ لقضاء عطلة ممتعة؛ وذلك بعد أن تم اختيار 20 فائزاً برفقة شخص واحد لكل منهم ضمن المسابقة الخاصة بالجزء الثالث من الفيلم الترويجي «كن ضيفي» «BeMyGuest#» التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» هذا العام، ووجّهت خلالها الدعوة لمعجبي ومتابعي نجم بوليوود العالمي شاروخان؛ للمشاركة في مسابقة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدته لحلّ الألغاز طوال فترة رحلته التي امتدت على 6 حلقات مملوءة بالمغامرة والتشويق، وشهدت المسابقة تفاعلاً كبيراً مع ختام الحلقة الأخيرة في شهر إبريل/نيسان الماضي. وسوف يحصل الفائزون على فرصة قضاء أوقاتٍ ممتعة، وتجارب مميّزة ضمن برنامج «فقط في دبي»، إلى جانب مشاهدة معالم المدينة خلال هذا الصيف مجاناً.

حصل الفائزون على باقات تتضمن تذاكر ذهاب وإياب من «طيران الإمارات»، وإقامة لثلاث ليالٍ في فندق «سوفيتيل دبي داون تاون»، إضافة إلى تذكرتي دخول إلى «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم؛ وذلك بعد أن تم الإعلان عن أسمائهم من بين قائمة تضمنت أكثر من 8000 مشارك من حول العالم شملت الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ للفوز بهذه الرحلة الصيفية الشاملة إلى دبي.



تجارب فريدة

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وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يتكامل موسم الصيف في دبي مع الجهود التي تقوم بها المدينة؛ لتوفير تجارب فريدة من نوعها وجديدة لزوّارها من مختلف دول العالم. فيما تساهم الحملات الترويجية التي نطلقها على مدار العام مثل «كن ضيفي» (BeMyGuest#)، وكذلك التعاون مع شخصيات عالمية مشهورة؛ مثل الفنان العالمي شاروخان في جذب المزيد من الزوار إلى دبي، وإطلاعهم على معالم الإمارة والمقوّمات السياحية التي تتمتّع بها، وجعلها تحتل مكانة مميّزة في نفوس زوّارها. ولقد تم تصميم التجارب الصيفية بطريقة جذّابة؛ لتصبح دبي أول وجهة تتبادر إلى الأذهان عند التفكير بقضاء إجازة الصيف، ما يعزز من مكانتها كوجهة مثالية على مدار العام.

كما تقدم الحملة للمشاركين فيها فرصة الترويج للمدينة، وتشجيع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم على القدوم إليها خلال أشهر الصيف. وقد أثبتت هذه الحملات الترويجية وكذلك مختلف الأنشطة الموسمية التي نقوم بها في أسواقنا الرئيسية قدرتها على جذب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وسنواصل تطويرها تماشياً مع استراتيجيتنا التي تتوافق مع احتياجات الأسواق، وأيضاً مع التوجّهات العالمية للسفر».



بهجة الفائزين



وكانت الجائزة الكبرى من نصيب الهندية أنيتا غونج، التي فازت بعطلة فاخرة في دبي شملت تذكرتي ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال من طيران الإمارات، وكذلك الإقامة لأربع ليالٍ في فندق سوفيتيل دبي داون تاون، وأيضاً تذاكر كبار الشخصيات لزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»؛ حيث علقت على فوزها، قائلة: «هذه الجائزة تعني الكثير لعائلتي؛ حيث ستتاح الفرصة لابنتي لزيارة مدينة دبي الجميلة لأول مرة، وأنا أشكر القائمين على هذه المسابقة؛ لحصولنا على هذه الفرصة الرائعة».

وعبّر الفائزون عن حماستهم، وتحدثوا بكثير من الشغف عن خطط رحلاتهم المقبلة إلى دبي هذا الصيف؛ حيث يعتزم كيربس بوغال من الهند السفر إلى دبي في شهر سبتمبر/‏‏أيلول المقبل، وزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، وكذلك مدينة أكوافنتشر المائية في أتلانتس، وأيضاً برواز دبي، وغيره من المعالم السياحية المميزة. وقال: «أنا وزوجتي نتحمس كثيراً جداً لزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، ولقضاء أوقات ممتعة في مدينة أكوافنتشر المائية. كما ستحقق زوجتي حلمها بالقفز من طائرة فوق نخلة جميرا في «سكاي دايف دبي». وننتظر بفارغ الصبر هذه العطلة؛ لزيارة التحفة الهندسية «برواز دبي»، إضافة إلى التنزه على الممشى المفضّل لدينا في «جي بي آر». كما ننوي تناول الطعام في أعرق المطاعم في «دبي مول«» وكذلك التمتع بالمشهد الرائع لبرج خليفة ونافورة دبي الشهيرة».

وقالت روما كابور من الهند: «أنا متحمسة جداً لزيارة دبي مع زوجي، ونتطلع لاستكشاف المدينة، كما أننا ننوي عند وصولنا التوجه إلى نافورة دبي والتي لطالما سمعنا الكثير عنها، وسنحرص طبعاً على زيارة أسواق دبي القديمة الشهيرة».

وبدورها تنوي الأمريكية «دونا سو» زيارة دبي في شهر سبتمبر/‏‏أيلول المقبل، وقالت: «أنا وزوجي متشوقان للقيام بهذه الرحلة إلى دبي، ونتطلع لقضاء أمتع الأوقات في «آي إم جي عالم من المغامرات»، وكذلك مشاهدة شخصيات «مارفل» الخارقة. كما نعتزم زيارة برج خليفة والعرض الرائع لنافورة دبي، إضافة إلى تذوّق أطباق من المطبخ الإماراتي والتجول في سوق الذهب الشهير بدبي. ونشكر «دبي للسياحة»؛ لإتاحتها لنا هذه الفرصة، ونتطلع لزيارة دبي، والتعرف إلى ما ستقدمه لنا هذه المدينة المميزة».

وشهد الفيلم الترويجي «كن ضيفي» BeMyGuest# الذي تم إطلاق الجزء الأول منه في شهر ديسمبر/‏‏كانون الأول 2016 تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وواصل الفيلم نجاحه في جزئيه الثاني، وكذلك الثالث الذي سجل بدوره رقماً قياسياً ليستقطب أكثر من 160 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم. كما فاز أيضاً بجوائز عالمية من بينها الجائزة الكبرى «Grand Prix» في مهرجان السياحة الدولية «Tourfilm Riga»، الذي أقيم في لاتفيا، وكذلك الجائزة الماسية لفئة «المدينة» في معرض بورصة السياحة الدولية في برلين.