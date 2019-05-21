«جراندويلد» تدشن القارب الـ 10 من أسطول «نفط الكويت» قبل الموعد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة جراندويلد لبناء السفن، ومقرها الإمارات، عن تدشين قارب الإرشاد السادس، والذي يمثل القارب العاشر والأخير ضمن عقدها لبناء أربعة قوارب نقل طواقم وستة قوارب إرشاد لصالح شركة نفط الكويت، في مايو من العام 2017. وبذلك يكتمل العدد الكلي للسفن التي تم إنجازها وتدشينها، وسيتم الانتهاء من تسليم السفن الأربع المتبقية في شهر يونيو 2019 بعد إتمام فترة فحصها والقيام بتجربة أدائها.

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