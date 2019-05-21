شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم عدد من رجال ورواد الأعمال بسحور جمعية "شباب الأعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أمس الاثنين، عددا من كبار رجال الأعمال ورواد الأعمال، على هامش سحورها السنوى، وذلك بحضور عدد من المسئولين الحكوميين، وكبار رجال الأعمال بكل المجالات الاقتصادية، من بينهم محمد فريد رئيس البورصة، نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجدى غازى القائم بأعمال جهاز التنمية الصناعية.

وقال شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن التكريم يعد محوراً رئيسياً لأجندة الأعمال الوطنية التى تتبناها الجمعية مؤخراً، وتأكيد على الدور الهام الذى لعبه عدد كبير من رجال الأعمال البارزين بالمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والثقافية، فى تأصيل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعمهم الكبير للاقتصاد الوطنى والمجتمع المصرى على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف الجبلى، خلال كلمته بحفل السحور، أنه تم تكريم الرواد ممن ساهموا فى دعم ريادة الأعمال بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى دعمهم للاقتصاد الوطنى والمجتمع المصرى بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والذى يعد دوراً تأكيداً مهما لـ"شباب الأعمال"، للأدوار الوطنية التى قام بها كل رجل أعمال واقتصادى بمصر فى فترة هى صعبة بتاريخ مصر الحديث.

وتابع، كما أن اللقاء يدعم تعزيز سبل التواصل مع كافة الأطراف من رجال الأعمال والمستثمرين شركاء الجمعية فى دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى أنه يعزز الفرص لتوحيد الرؤى والأفكار بين القطاع الخاص وممثلى الحكومة لبحث كافة المتغيرات على الساحة الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد الوطنى بمصر مستقبلاً.

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وتم تكريم كل من المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، محمد السويدى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زكى السويدى، شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، هانى توفيق رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون الدوليون، جورج أمين رئيس مجموعة لونا، الدكتور سمير النجار، ولكنه لم يحضر.

أما من رواد الأعمال كلا من مارى لويس بشارة شريك مجموعة بشارة، هشام الخازندار المؤسس المشارك لمجموعة القلعة، عمر بسيونى الشريك والمؤسس بشركة معتوق بسيونى، خالد بسيونى رئيس شركة hi mangel، باسل مشهور وسامح السادات وطارق الناظر مؤسسى شركة tbs.

وأعرب زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بالتكريم من جمعية شباب الأعمال، قائلا :"أجمل حاجة التكريم فى بلدى، أما اتكرم فى أى مكان فى الدنيا ملوش طعم، ولكن اليوم التكريم له طعم".