كل ما تريد معرفته عن منطقة المطاهرة الحرة فى المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد منطقة المطاهرة الحرة العامة بمحافظة المنيا، من المناطق الحرة الجديدة المتخصصة فى الصناعات النسيجية، وتوفر المنطقة آلاف فرص العمل تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة. 1- تقرر انشاء المنطقة بقرار رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2018. 2 - تبلغ مساحة المنطقة نحو 306.7 فدان نحو 1.29 مليون متر مربع. 3 - تخصص المنطقة للصناعات النسيجية . Advertisements 4 - تبلغ التكلفة التقديرية لها 1.3 مليار جنيه. 5 - من المتوقع إنجاز المنطقة فى غضون عامين ونصف من بدء الأعمال . 6 - من المنتظر تدشين 206 مشروعات جديدة فى المنطقة. 7 - حجم الاستثمارات المستهدفة يصل لنحو 2,1 مليار دولار . 8 - ستوفر المنطقة نحو 34 ألف فرصة عمل . 9 - وتستهدف المنطقة صادرات سنوية بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

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