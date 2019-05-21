شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُمدد فترتي مزاد إغلاق الأسهم السعودية 28 مايو تزامناً مع الترقية لـ MSCI والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

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ووفقاً للبيان، يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

ويضم مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، الذي تصدره "مورجان ستانلي"، أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي أي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، والإمارات، وقطر.