- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُمدد فترتي مزاد إغلاق الأسهم السعودية 28 مايو تزامناً مع الترقية لـ MSCI والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.
ووفقاً للبيان، يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).
ويضم مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، الذي تصدره "مورجان ستانلي"، أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.
وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي أي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، والإمارات، وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر "تداول" تُمدد فترتي مزاد إغلاق الأسهم السعودية 28 مايو تزامناً مع الترقية لـ MSCI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.